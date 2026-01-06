İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    "Turan Tovuz"un yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən biri bəlli olub

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 10:01
    Turan Tovuzun yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən biri bəlli olub

    Türkiyənin Antalya şəhərində təlim-məşq toplanışında olan "Turan Tovuz" komandasının yoxlama oyunlarındakı rəqiblərindən biri bəlli olub.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, qərb təmsilçisi yanvarın 10-da Rumıniyanın "Hermanştadt" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    "Turan Tovuz" növbəti görüşünü yanvarın 17-də keçirəcək. Həmin matçdakı rəqibin adına bu gün aydınlıq gələcək.

    Qeyd edək ki, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu komandanın hazırlıq prosesi yanvarın 18-də başa çatacaq.

    "Turan Tovuz" klubu Kurban Berdıyev Təlim-məşq toplanışı Antalya yoxlama görüşü "Hermanştadt"

