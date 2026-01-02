Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 12 человек

Российские войска в пятницу нанесли удар по центру украинского города Харьков, по предварительной информации пострадали 12 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, российский удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города.

В целом, в результате удара имеются "значительные разрушения".