Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 12 человек
Другие страны
- 02 января, 2026
- 17:28
Российские войска в пятницу нанесли удар по центру украинского города Харьков, по предварительной информации пострадали 12 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, российский удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города.
В целом, в результате удара имеются "значительные разрушения".
Последние новости
18:18
Глава "Узбекнефтегаз" обсудил с компаниями из КНР сотрудничество в 2026 годуДругие страны
18:10
Производство клеящих веществ в Азербайджане выросло почти на 28%Промышленность
17:57
Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене взяла под контроль крупнейшую базу в ХадрамаутеДругие страны
17:49
Премьер Японии приняла приглашение Трампа посетить США веснойДругие страны
17:43
В Азербайджане производство обуви выросло более чем на 2%Промышленность
17:31
Азербайджан увеличил производство полиэтилена более чем на 13%Промышленность
17:28
Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 12 человекДругие страны
17:23
Азербайджан увеличил производство хлопковой пряжи на 23%Промышленность
17:20