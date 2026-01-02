İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rusiya qüvvələri Xarkova zərbə endirib, 12 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 17:32
    Rusiya qüvvələri Xarkova zərbə endirib, 12 nəfər xəsarət alıb

    Rusiya qüvvələri bu gün Ukraynanın Xarkov şəhərinin mərkəzinə zərbə endirib, ilkin məlumata görə 12 nəfər xəsarət alıb.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xarkov meri İqor Terexov məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya zərbəsi şəhərin Kiyev rayonunda yaşayış çoxmərtəbəli binasına düşüb.

    Ümumilikdə, zərbə nəticəsində "əhəmiyyətli dağıntılar" var.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xarkov
    Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 12 человек

    Son xəbərlər

    18:19

    Səudiyyə Ərəbistanının dəstəklədiyi koalisiya Yəməndə böyük bazanı nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    18:02

    Yaponiyanın Baş naziri Trampın yazda ABŞ-yə səfər dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    17:44

    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını 28 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    17:32

    "Qalatasaray" niderlandlı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:32

    Rusiya qüvvələri Xarkova zərbə endirib, 12 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:30

    Yəmən prezidentinin müşaviri Cənubi Keçid Şurasının hərəkətlərini intihar adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:27

    Özbəkistan növbəti 5 il üçün ixrac və turizm inkişafının məqsədlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:20

    Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 2 %-dən çox artıb

    Sənaye
    17:05

    Budanov Ukrayna Prezident Ofisinə rəhbərlik etməyə razılaşıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti