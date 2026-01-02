Советник президента Йемена назвал действия ЮПС самоубийственными

Советник президента Йемена Сабет аль-Ахмади заявил, что Южный переходный совет (ЮПС) совершил опрометчивые действия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

"Южный переходный совет предпринял самоубийственный шаг, который подтверждает характер этой структуры как вооруженного формирования, а не политической силы", - цитирует телеканал его слова.

Отметим, что ранее Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая Президентский руководящий совет Йемена, осуществила несколько авиационных ударов по позициям южных сепаратистов из ЮПС в восточной провинции Хадрамаут.