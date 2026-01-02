Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 02 января, 2026
    • 16:16
    Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция нанесла авиаудары по силам ЮПС в Йемене

    Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая Президентский руководящий совет Йемена, осуществила несколько авиационных ударов по позициям южных сепаратистов в восточной провинции Йемена Хадрамаут.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    По данным ближневосточных СМИ, в результате авиаударов более 20 человек получили ранения, тогда как 7 человек погибли. Всего было нанесено 7 авиаударов.

    Это произошло спустя несколько часов после того, как губернатор Хадрамаута объявил о начале операции по возвращению военных объектов, захваченных в прошлом месяце сепаратистским движением ЮПС (Южный переходный Совет).

    В ответ на это Южный переходный совет начал наступление на силы признанного ООН правительства Йемена.

    Отметим, что глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими, представляющий международно признанное правительство страны, 30 декабря подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней.

    В Йемене более 10 лет наблюдается гражданское противостояние. Президентский руководящий совет, поддерживаемый коалицией во главе с Саудовской Аравией, борется против хуситов за восстановление власти в стране. Хуситы, которых поддерживает Иран, контролируют Сану и север страны.

    Кроме этого, в последнее время активизировался Южный переходный совет (ЮПС), поддерживаемый со стороны ОАЭ, и стремящийся отделить Южный Йемен.

    Представители ЮПС 4 декабря сообщили о взятии под контроль важнейших районов, жизненно важных городов и нефтяных месторождений в богатой нефтью провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. 9 декабря было объявлено о захвате провинции Мехра.

    Президентский совет Йемена призвал ЮПС вывести силы из провинций Хадрамаут и Мехра, однако в Совете отказались делать это.

    Нефтяная компания Йемена PetroMasila полностью остановила производство 1 декабря из-за захвата некоторых объектов Союзом племен Хадрамаута.

    Союз племен Хадрамаута, созданный в Йемене в 2013 году и требующий автономии для провинции, состоит из местных сил, не связанных с ЮПС и правительством Йемена.

