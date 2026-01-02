Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Промышленность
    • 02 января, 2026
    • 17:31
    Азербайджан увеличил производство полиэтилена более чем на 13%

    В Азербайджане в январе–ноябре 2025 года произведено 136,4 тыс. тонн полиэтилена.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составили 8,9 тыс. тонн.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 121,7 тыс. тонн полиэтилена, что на 25,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

