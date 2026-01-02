Азербайджан увеличил производство полиэтилена более чем на 13%

В Азербайджане в январе–ноябре 2025 года произведено 136,4 тыс. тонн полиэтилена.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составили 8,9 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 121,7 тыс. тонн полиэтилена, что на 25,2% меньше по сравнению с 2023 годом.