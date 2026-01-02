Azərbaycan polietilen istehsalını 13 %-dən çox artırıb
Sənaye
- 02 yanvar, 2026
- 17:03
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 136,4 min ton polietilen istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 % çoxdur.
Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 8,9 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 121,7 min ton polietilen istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 25,2 % azdır.
