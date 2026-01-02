İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan polietilen istehsalını 13 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    • 02 yanvar, 2026
    • 17:03
    Azərbaycan polietilen istehsalını 13 %-dən çox artırıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 136,4 min ton polietilen istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 13,2 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 8,9 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 121,7 min ton polietilen istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 25,2 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi polietilen
    Азербайджан увеличил производство полиэтилена более чем на 13%

    Son xəbərlər

    17:32

    "Qalatasaray" niderlandlı futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:32

    Rusiya qüvvələri Xarkova zərbə endirib, 12 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    17:30

    Yəmən prezidentinin müşaviri Cənubi Keçid Şurasının hərəkətlərini intihar adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:27

    Özbəkistan növbəti 5 il üçün ixrac və turizm inkişafının məqsədlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:20

    Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı 2 %-dən çox artıb

    Sənaye
    17:05

    Budanov Ukrayna Prezident Ofisinə rəhbərlik etməyə razılaşıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:03

    Azərbaycan polietilen istehsalını 13 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    16:59

    Zelenski Ukrayna Ordusunda dəyişiklikləri elan edib

    Digər ölkələr
    16:51

    Azərbaycan pambıq ipliyi istehsalını 23 % artırıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti