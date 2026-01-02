В Азербайджане производство обуви выросло более чем на 2%

В Азербайджане в январе–ноябре 2025 года произведено 936 тыс. пар обуви.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составили 147 тыс. пар.

В 2024 году в Азербайджане произведено 1 млн 41 тыс. пар обуви, что на 39% больше по сравнению с 2023 годом.