В Азербайджане производство обуви выросло более чем на 2%
Промышленность
- 02 января, 2026
- 17:43
В Азербайджане в январе–ноябре 2025 года произведено 936 тыс. пар обуви.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составили 147 тыс. пар.
В 2024 году в Азербайджане произведено 1 млн 41 тыс. пар обуви, что на 39% больше по сравнению с 2023 годом.
