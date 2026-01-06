Администрация Трампа требует от Родригес прекращения продажи нефти противникам США

Администрация президента США Дональда Трампа ждет от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес выполнения ряда действий в американских интересах.

Как передает Report, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, Родригес должна выполнить как минимум три шага: "пресечение потоков наркотиков; выдворение иранских, кубинских и других агентов стран или сетей, враждебных Вашингтону; и прекращение продажи нефти противникам США".

Кроме того, американские чиновники ожидают, что Родригес будет способствовать проведению свободных выборов и уйдет в отставку. О конкретных сроках выполнения этих действий не сообщается.

При этом команда Трампа уверена, что Родригес выполнит все требования. По словам одного из собеседников издания, близкого к администрации Трампа, в США считают, что могут направить Родригес двигаться "в любом направлении, в каком захотят, прежде чем избавиться от нее и двигаться дальше".

Ранее Трамп заявлял, что Родригес в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Марко Рубио выразила готовность сотрудничать с США. При этом сама вице-президент подчеркнула, что Каракас будет защищать природные ресурсы страны, и Венесуэла "не будет ничьей колонией".