    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 23:42
    Вице-президент: Мадуро является единственным законным лидером Венесуэлы

    Николас Мадуро является единственным законным президентом Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на совещании с высокопоставленными правительственными чиновниками.

    Она подчеркнула, что США под надуманными предлогами совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы, и должны немедленно освободить Мадуро и его жену.

    "Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу", - подчеркнула Родригес, указав что Венесуэла "не будет ничьей колонией".

    Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что вице-президент Венесуэлы в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Марко Рубио выразила готовность сотрудничать с США.

