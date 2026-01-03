Вице-президент: Мадуро является единственным законным лидером Венесуэлы

Николас Мадуро является единственным законным президентом Венесуэлы.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Делси Родригес на совещании с высокопоставленными правительственными чиновниками.

Она подчеркнула, что США под надуманными предлогами совершили акт агрессии в отношении Венесуэлы, и должны немедленно освободить Мадуро и его жену.

"Руководство Венесуэлы будет защищать природные ресурсы страны, они принадлежат народу", - подчеркнула Родригес, указав что Венесуэла "не будет ничьей колонией".

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде заявил, что вице-президент Венесуэлы в ходе телефонного разговора с американским госсекретарем Марко Рубио выразила готовность сотрудничать с США.