Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Цена азербайджанской нефти достигла почти $66

    Энергетика
    • 06 января, 2026
    • 09:49
    Цена азербайджанской нефти достигла почти $66

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,68 или 2,62% - до $65,80.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,96.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,68 или 2,7% - до $63,96 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollara yaxınlaşır
    Azeri Light oil price rises to $65.80 on global markets

    Последние новости

    10:05

    Ключевой индекс Гонконгской биржи вырос до самого высокого уровня за семь недель

    Финансы
    09:49

    Цена азербайджанской нефти достигла почти $66

    Энергетика
    09:33

    В Индонезии из-за наводнений погибли 14 человек

    Другие страны
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2026)

    Финансы
    09:08

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.01.2026)

    Финансы
    09:08

    Исследование: Микробиом кишечника может быть связан с эволюцией интеллекта

    Наука и образование
    08:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    08:40

    Администрация Трампа требует от Родригес прекращения продажи нефти противникам США

    Другие страны
    08:21

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей