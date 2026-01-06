Исследование: Микробиом кишечника может быть связан с эволюцией интеллекта

Ученые Северо-Западного университета (США) установили, что кишечные микробы могут напрямую влиять на работу мозга, перестраивая его функции.

Как передает Report, результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи впервые получили экспериментальные доказательства того, что микробиом помогает формировать различия в работе мозга у разных видов приматов, что может быть ключом к эволюции большого человеческого мозга.

Ученые пересадили кишечные микробы от приматов с большим (человек, беличья обезьяна) и малым (макака) относительным размером мозга мышам, лишенным собственной микрофлоры. Через восемь недель в мозге мышей обнаружились четкие различия.

У мышей, получивших микробы от "большемозглых" приматов, была повышена активность генов, связанных с выработкой энергии и синаптической пластичностью - процессом, который позволяет мозгу учиться и адаптироваться. Эти же пути были гораздо менее активны у мышей с микробами от приматов с меньшим мозгом.

"Что было особенно интересно, так это то, что мы смогли сравнить данные мозга мышей с данными реального мозга макаки и человека, и, к нашему удивлению, многие паттерны экспрессии генов в мозге мышей совпадали с паттернами у самих приматов", - сказала ведущий исследователь Кэти Амато. Более того, у мышей с микробами от приматов с меньшим мозгом ученые обнаружили паттерны экспрессии генов, ассоциированные с СДВГ, шизофренией, биполярным расстройством и аутизмом. Это указывает на возможную причинно-следственную связь между составом микробиома и развитием этих состояний.

"Основываясь на наших выводах, можно предположить, что если человеческий мозг подвергнется воздействию "неправильных" микробов, его развитие изменится, и мы увидим симптомы этих расстройств", - пояснила Амато.

Исследование открывает новые перспективы для понимания эволюции мозга и происхождения некоторых психоневрологических расстройств.