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    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 17:21
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20

    Три человека погибли, еще 20 получили ранения в результате более 20 ударов баллистическими ракетами по Киеву. Повреждены студенческое общежитие, больница, жилые дома и стратегический Южный мост.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, российская армия атаковала украинскую столицу 27 октября. Удары продолжались с ночи до утра.

    Наиболее серьезный ущерб нанесен районам Киева, расположенным на левом берегу Днепра. В Дарницком районе повреждены студенческое общежитие, больница и жилые дома. Среди студентов есть погибшие и раненые.

    Серьезные повреждения также получил Южный мост - стратегическая транспортная артерия, соединяющая правый и левый берега Днепра. В настоящее время движение по мосту полностью перекрыто.

    По последним данным, число погибших достигло трех, ранения получили 20 человек. Не исключается, что число жертв и пострадавших может возрасти.

    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
    При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20
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