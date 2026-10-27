При ракетных ударах по Киеву погибли три человека, ранены 20

Три человека погибли, еще 20 получили ранения в результате более 20 ударов баллистическими ракетами по Киеву. Повреждены студенческое общежитие, больница, жилые дома и стратегический Южный мост.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, российская армия атаковала украинскую столицу 27 октября. Удары продолжались с ночи до утра.

Наиболее серьезный ущерб нанесен районам Киева, расположенным на левом берегу Днепра. В Дарницком районе повреждены студенческое общежитие, больница и жилые дома. Среди студентов есть погибшие и раненые.

Серьезные повреждения также получил Южный мост - стратегическая транспортная артерия, соединяющая правый и левый берега Днепра. В настоящее время движение по мосту полностью перекрыто.

По последним данным, число погибших достигло трех, ранения получили 20 человек. Не исключается, что число жертв и пострадавших может возрасти.