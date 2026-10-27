Rusiya ordusunun zərbələri nəticəsində Kiyevdə tələbə yataqxanası, xəstəxana zərər çəkib
- 27 oktyabr, 2026
- 17:02
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Rusiya ordusu oktyabrın 27-də Ukrayna paytaxtı Kiyevə ballistik raket zərbələri endirib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, gecədən səhərə qədər baş tutan hücumda Kiyevə 20-dən çox zərbə endirilib.
Zərbələr nəticəsində əsasən Kiyevin Dnepr çayının sol sahilində yerləşən rayonları ciddi zərər görüb. Darnitski rayonu ərazisində tələbə yataqxanası, xəstəxana və yaşayış evləri ziyan çəkib. Tələbələr arasında ölən və yaralananlar var.
Zərbələr zamanı Kiyevi Dnepr çayı ilə birləşdirən sağ və sol sahil arasında strateji körpü olan cənub körpüsü də ciddi zədə alıb. Körpü hazırda tamamilə bağlanıb. Ümumilikdə paytaxtda ölənlərin sayı 3, yaralananların sayının 20-ə çatdığı bildirilir. Bildirilir ki, say arta da bilər.