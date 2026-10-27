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    Еще один претендент на пост президента Кыргызстана подал заявление в ЦИК

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 17:12
    Еще один претендент на пост президента Кыргызстана подал заявление в ЦИК

    Азамат Эсенбеков обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Кыргызстана с заявлением о самовыдвижении на должность президента республики.

    Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.

    Это второй претендент, который официально подал заявление в ЦИК.

    Отмечается, что 14 октября первым в ЦИК обратился Аймен Касенов, участвовавший в президентских выборах 2021 года, на которых получил менее 1% голосов избирателей.

    Эсенбеков на прошлых президентских выборах подал заявление об участии в предвыборной гонке, но спустя время снял свою кандидатуру.

    Срок выдвижения кандидатов на выборы президента Кыргызстана - до 13 ноября 2026 года, а выборы состоятся 27 января 2027 года.

    Президентские выборы Кыргызстан
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