Еще один претендент на пост президента Кыргызстана подал заявление в ЦИК

Азамат Эсенбеков обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Кыргызстана с заявлением о самовыдвижении на должность президента республики.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.

Это второй претендент, который официально подал заявление в ЦИК.

Отмечается, что 14 октября первым в ЦИК обратился Аймен Касенов, участвовавший в президентских выборах 2021 года, на которых получил менее 1% голосов избирателей.

Эсенбеков на прошлых президентских выборах подал заявление об участии в предвыборной гонке, но спустя время снял свою кандидатуру.

Срок выдвижения кандидатов на выборы президента Кыргызстана - до 13 ноября 2026 года, а выборы состоятся 27 января 2027 года.