Еще один претендент на пост президента Кыргызстана подал заявление в ЦИК
В регионе
- 27 октября, 2026
- 17:12
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Азамат Эсенбеков обратился в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Кыргызстана с заявлением о самовыдвижении на должность президента республики.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские медиа.
Это второй претендент, который официально подал заявление в ЦИК.
Отмечается, что 14 октября первым в ЦИК обратился Аймен Касенов, участвовавший в президентских выборах 2021 года, на которых получил менее 1% голосов избирателей.
Эсенбеков на прошлых президентских выборах подал заявление об участии в предвыборной гонке, но спустя время снял свою кандидатуру.
Срок выдвижения кандидатов на выборы президента Кыргызстана - до 13 ноября 2026 года, а выборы состоятся 27 января 2027 года.
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