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    Чжан Лин: В период председательства Азербайджана в СВМДА человекоцентричный подход еще более укрепился

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:19
    Чжан Лин: В период председательства Азербайджана в СВМДА человекоцентричный подход еще более укрепился

    В период председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) человекоцентричный подход в организации еще более укрепился.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По ее словам, во время VII Саммита СВМДА в Баку государства-члены продемонстрировали твердую волю к углублению доверия, сотрудничества и стабильности в Азиатском регионе:

    "По итогам саммита была принята Бакинская декларация, и государства вновь подтвердили свои обязательства в этой сфере. Стратегия безопасности организации исходит из того, что мир и стабильность обеспечиваются не только посредством военных договоров, но и через всеобъемлющий подход и взаимопонимание между народами".

    VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Baş katibin müavini: Azərbaycanın AQEM-ə sədrliyi dövründə insanmərkəzli yanaşma güclənib
    Zhang Ling: During Azerbaijan's chairmanship of CICA, human-centric approach was further strengthened
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