Чжан Лин: В период председательства Азербайджана в СВМДА человекоцентричный подход еще более укрепился

В период председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) человекоцентричный подход в организации еще более укрепился.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По ее словам, во время VII Саммита СВМДА в Баку государства-члены продемонстрировали твердую волю к углублению доверия, сотрудничества и стабильности в Азиатском регионе:

"По итогам саммита была принята Бакинская декларация, и государства вновь подтвердили свои обязательства в этой сфере. Стратегия безопасности организации исходит из того, что мир и стабильность обеспечиваются не только посредством военных договоров, но и через всеобъемлющий подход и взаимопонимание между народами".