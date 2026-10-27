Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Шахин Мустафаев: Снижение уровня Каспия требует тесного сотрудничества пяти государств

    Экология
    • 27 октября, 2026
    • 17:18
    Шахин Мустафаев: Снижение уровня Каспия требует тесного сотрудничества пяти государств

    Преодоление вызовов, обусловленных снижением уровня Каспийского моря, требует тесного сотрудничества пяти прикаспийских стран.

    Как передает Report, об этом заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев на специальной совместной сессии в рамках 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й встречи министров в рамках Бакинского процесса.

    Он отметил, что снижение уровня Каспийского моря вызывает обеспокоенность из-за негативных последствий для окружающей среды, биоразнообразия, экономической деятельности и условий жизни местных сообществ.

    "Для преодоления этого вызова основным условием является тесное сотрудничество пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Экологические вызовы требуют обмена научными знаниями, координации политики и чувства общей ответственности за наше общее природное наследие", - сказал Мустафаев.

    Он подчеркнул, что Каспийское море на протяжении веков объединяло народы, культуры и цивилизации.

    "Мы можем укрепить взаимопонимание, продвигая при этом практические ответы на экологические вызовы. Каспийское море должно служить объединяющим фактором для прикаспийских стран как с точки зрения географии и истории, так и в вопросах ответственности за его будущее", - заключил президент академии.

    Шахин Мустафаев Международная тюркская академия Бакинский процесс VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Şahin Mustafayev: Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi məsələsində beş dövlətin sıx əməkdaşlığı əsas şərtdir
    Shahin Mustafayev: Declining Caspian Sea levels require close cooperation among the five states
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    18:28
    Австрия, Турция и Азербайджан обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
    Внешняя политика
    18:23
    Граждане Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана
    Происшествия
    18:18
    Гая Мамедов: ЕС необходимо поддержать TRIPP и помочь в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
    Внешняя политика
    18:17
    Министерство экономики и Университет IE подписали рамочное соглашение о сотрудничестве
    Бизнес
    18:11
    На пленарном заседании ММ 30 октября рассмотрят 11 вопросов - Обновлено
    Внутренняя политика
    18:09
    Фархад Гаджиев: Развитие лидерского потенциала молодежи является одним из приоритетов для Азербайджана
    Внешняя политика
    18:06
    Азербайджан и Турция обсудили укрепление стратегического партнерства
    Внешняя политика
    18:01
    Фото
    Генпрокуратура Азербайджана подписала меморандумы с антикоррупционными органами Марокко и Ирака
    Внешняя политика
    17:52
    Фото
    В Анкаре состоялся международный симпозиум, посвященный турецко-азербайджанской дипломатии
    Внешняя политика
    Лента новостей