Шахин Мустафаев: Снижение уровня Каспия требует тесного сотрудничества пяти государств

Преодоление вызовов, обусловленных снижением уровня Каспийского моря, требует тесного сотрудничества пяти прикаспийских стран.

Как передает Report, об этом заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев на специальной совместной сессии в рамках 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й встречи министров в рамках Бакинского процесса.

Он отметил, что снижение уровня Каспийского моря вызывает обеспокоенность из-за негативных последствий для окружающей среды, биоразнообразия, экономической деятельности и условий жизни местных сообществ.

"Для преодоления этого вызова основным условием является тесное сотрудничество пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Экологические вызовы требуют обмена научными знаниями, координации политики и чувства общей ответственности за наше общее природное наследие", - сказал Мустафаев.

Он подчеркнул, что Каспийское море на протяжении веков объединяло народы, культуры и цивилизации.

"Мы можем укрепить взаимопонимание, продвигая при этом практические ответы на экологические вызовы. Каспийское море должно служить объединяющим фактором для прикаспийских стран как с точки зрения географии и истории, так и в вопросах ответственности за его будущее", - заключил президент академии.