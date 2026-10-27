Шахин Мустафаев: Снижение уровня Каспия требует тесного сотрудничества пяти государств
- 27 октября, 2026
- 17:18
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Преодоление вызовов, обусловленных снижением уровня Каспийского моря, требует тесного сотрудничества пяти прикаспийских стран.
Как передает Report, об этом заявил президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев на специальной совместной сессии в рамках 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й встречи министров в рамках Бакинского процесса.
Он отметил, что снижение уровня Каспийского моря вызывает обеспокоенность из-за негативных последствий для окружающей среды, биоразнообразия, экономической деятельности и условий жизни местных сообществ.
"Для преодоления этого вызова основным условием является тесное сотрудничество пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Экологические вызовы требуют обмена научными знаниями, координации политики и чувства общей ответственности за наше общее природное наследие", - сказал Мустафаев.
Он подчеркнул, что Каспийское море на протяжении веков объединяло народы, культуры и цивилизации.
"Мы можем укрепить взаимопонимание, продвигая при этом практические ответы на экологические вызовы. Каспийское море должно служить объединяющим фактором для прикаспийских стран как с точки зрения географии и истории, так и в вопросах ответственности за его будущее", - заключил президент академии.