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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    На встрече с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин обсуждались вопросы сотрудничества

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 17:11
    На встрече с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин обсуждались вопросы сотрудничества

    27 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мохаммедом Абдельсаламом.

    Как сообщает Report, в ходе беседы была дана высокая оценка вкладу нашей страны в укрепление исламской солидарности. Были затронуты вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Советом старейшин Азербайджана и Мусульманским советом старейшин.

    На встрече было отмечено, что Азербайджан активно продвигает на глобальном уровне исламскую культуру и ее основополагающие ценности, вносит постоянный вклад в этом направлении.

    Подчеркивалось, что на Саммите Организации исламского сотрудничества, который пройдет в нашей стране в 2027 году, будут обсуждаться важные вопросы.

    Лейла Алиева
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    Müsəlman Ağsaqqalları Şurasının Baş katibi ilə görüşdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
    Фото
    Leyla Aliyeva and Secretary-General of Muslim Council of Elders discuss cooperation
    44 filmi
    44 filmi

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