Самед Баширли: Инновации - новое направление сотрудничества Баку и Мадрида

Человеческий капитал и инновации стали новым направлением сотрудничества между Азербайджаном и Испанией.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на открытии Центра лидерства и инноваций испанского IE University, созданного в Университете ADA при поддержке Министерства экономики и Министерства науки и образования, а также при стратегическом партнерстве Государственной нефтяной компании (SOCAR).

По его словам, Азербайджан и Испания уже наладили прочное сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, энергетики, телекоммуникаций и инфраструктуры. Теперь к ним добавилось образование.

"Одним из приоритетов, определенных нашими странами на самом высоком уровне, является расширение партнерства в сфере образования. Создание Центра искусственного интеллекта (AI Hub) - практический шаг в этом направлении. Работа над его созданием началась в апреле. В сентябре в Баку состоялась церемония открытия азербайджанской программы MBA. Сегодня центр начинает работу с более широким мандатом, охватывающим образование и исследования", - сказал Баширли.

Он поблагодарил Университет ADA, "PASHA Holding", SOCAR, Министерство науки и образования и другие университеты за сотрудничество.