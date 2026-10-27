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    Самед Баширли: Инновации - новое направление сотрудничества Баку и Мадрида

    Бизнес
    • 27 октября, 2026
    • 17:21
    Самед Баширли: Инновации - новое направление сотрудничества Баку и Мадрида

    Человеческий капитал и инновации стали новым направлением сотрудничества между Азербайджаном и Испанией.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на открытии Центра лидерства и инноваций испанского IE University, созданного в Университете ADA при поддержке Министерства экономики и Министерства науки и образования, а также при стратегическом партнерстве Государственной нефтяной компании (SOCAR).

    По его словам, Азербайджан и Испания уже наладили прочное сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, энергетики, телекоммуникаций и инфраструктуры. Теперь к ним добавилось образование.

    "Одним из приоритетов, определенных нашими странами на самом высоком уровне, является расширение партнерства в сфере образования. Создание Центра искусственного интеллекта (AI Hub) - практический шаг в этом направлении. Работа над его созданием началась в апреле. В сентябре в Баку состоялась церемония открытия азербайджанской программы MBA. Сегодня центр начинает работу с более широким мандатом, охватывающим образование и исследования", - сказал Баширли.

    Он поблагодарил Университет ADA, "PASHA Holding", SOCAR, Министерство науки и образования и другие университеты за сотрудничество.

    Самед Баширли Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Искусственный интеллект (ИИ) Человеческий капитал Азербайджано-испанские отношения
    Səməd Bəşirli: "İnsan kapitalı və innovasiyalar Azərbaycan-İspaniya əməkdaşlığında yeni istiqamətdir"
    Samad Bashirli: Innovation – new area of ​​Baku-Madrid co-op
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