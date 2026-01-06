Ключевой индекс Гонконгской биржи вырос до самого высокого уровня за семь недель

Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng поднялся к дневному перерыву на 1,78% (рост на 468,51 пункта), до отметки 26 815,75 пункта. Этот показатель стал самым высоким с 13 ноября 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Рост продемонстрировали также и другие индексы. Hang Seng China Enterprises Index, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, поднялся на 147,71 пункта (плюс 1,61%), до уровня 9 296,18. Больше всего в процентном отношении вырос индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Он поднялся на 2,21% (рост на 126,61 пункта), до 5 868,24 пункта.

Как отмечают биржевые брокеры, одним из двигателей роста стала китайская компания - производитель золота Zijin Mining Group, акции которой подскочили на 5%, до 38,46 гонконгского доллара, поскольку спрос на драгоценный металл как защитный актив резко вырос после нападения США на Венесуэлу. Кроме того, большой интерес инвесторов вызывают акции технологических компаний КНР, поскольку значительные инвестиции Китая в новые технологии продолжают определять их будущую конкурентоспособность.