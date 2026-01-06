Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ключевой индекс Гонконгской биржи вырос до самого высокого уровня за семь недель

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 10:05
    Ключевой индекс Гонконгской биржи вырос до самого высокого уровня за семь недель

    Ключевой индекс Гонконгской биржи Hang Seng поднялся к дневному перерыву на 1,78% (рост на 468,51 пункта), до отметки 26 815,75 пункта. Этот показатель стал самым высоким с 13 ноября 2025 года.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

    Рост продемонстрировали также и другие индексы. Hang Seng China Enterprises Index, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, поднялся на 147,71 пункта (плюс 1,61%), до уровня 9 296,18. Больше всего в процентном отношении вырос индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний. Он поднялся на 2,21% (рост на 126,61 пункта), до 5 868,24 пункта.

    Как отмечают биржевые брокеры, одним из двигателей роста стала китайская компания - производитель золота Zijin Mining Group, акции которой подскочили на 5%, до 38,46 гонконгского доллара, поскольку спрос на драгоценный металл как защитный актив резко вырос после нападения США на Венесуэлу. Кроме того, большой интерес инвесторов вызывают акции технологических компаний КНР, поскольку значительные инвестиции Китая в новые технологии продолжают определять их будущую конкурентоспособность.

    Гонконгская биржа индекс Hang Seng рост индекса
    Hong Kong's key index rises to its highest level in 7 weeks

    Последние новости

    11:26

    Избирком ЦАР объявил Туадеру победителем президентских выборов

    Другие страны
    11:25

    Из Грузии выдворены граждане 6 стран, включая Азербайджан

    В регионе
    11:21

    Служба мобилизации направила материалы в отношении 93 человек в Генпрокуратуру

    Происшествия
    11:18

    В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2, есть пострадавшие

    Другие страны
    11:17

    В 2025 году к ответственности привлекли 172 сотрудника службы мобилизации Азербайджана

    Внутренняя политика
    11:08
    Фото

    В Карабахе и Восточном Зангезуре установлено более 7 тыс. LED-приборов освещения

    Энергетика
    11:06

    Токаев провел совещание по парламентской реформе в Казахстане

    В регионе
    10:54

    Турецкое судно село на мель в Керченском проливе

    В регионе
    10:47

    KOBİA провела еще 9 исследований внутреннего рынка для предпринимателей

    Бизнес
    Лента новостей