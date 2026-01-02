Узбекистан назвал цели развития экспорта и туризма на ближайшие 5 лет

В Узбекистане заявили о намерении увеличить в 2026-2030гг объем экспорта с $40 млрд до $67 млрд.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на опубликованную Стратегию "Узбекистан–2030".

Согласно программе планируется активное расширение числа предприятий, занимающихся экспортной деятельностью. В 2026 году их количество составит 7,7 тысячи, а к 2030 году достигнет 15 тысяч.

Также отмечается, что планируют увеличить количество иностранных туристов, посещающих Узбекистан, с 12 млн в 2026 году до 20 млн человек в 2030 году. Особое внимание Стратегия уделяет паломническому туризму, который вырастет с 2 млн посетителей в 2026 году до 3 млн человек в 2030 году.

Узбекистан также намерен расширить возможности своих граждан для международных поездок и упростить процедуры пересечения границ.

В соответствии с документом, в 2030 году граждане Узбекистана смогут посещать без визы 50 стран (в 2026 году - 37 стран). Одновременно планируется расширить перечень государств с упрощенным порядком въезда в Узбекистан: с 45 стран в 2026 году до 60 стран в 2030 году.

Узбекистан намерен увеличить мощности возобновляемых источников энергии с 12,2 тыс. МВт в 2026 году до 35 тысяч МВт в 2030 году.