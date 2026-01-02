Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Узбекистан назвал цели развития экспорта и туризма на ближайшие 5 лет

    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 17:15
    Узбекистан назвал цели развития экспорта и туризма на ближайшие 5 лет

    В Узбекистане заявили о намерении увеличить в 2026-2030гг объем экспорта с $40 млрд до $67 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ со ссылкой на опубликованную Стратегию "Узбекистан–2030".

    Согласно программе планируется активное расширение числа предприятий, занимающихся экспортной деятельностью. В 2026 году их количество составит 7,7 тысячи, а к 2030 году достигнет 15 тысяч.

    Также отмечается, что планируют увеличить количество иностранных туристов, посещающих Узбекистан, с 12 млн в 2026 году до 20 млн человек в 2030 году. Особое внимание Стратегия уделяет паломническому туризму, который вырастет с 2 млн посетителей в 2026 году до 3 млн человек в 2030 году.

    Узбекистан также намерен расширить возможности своих граждан для международных поездок и упростить процедуры пересечения границ.

    В соответствии с документом, в 2030 году граждане Узбекистана смогут посещать без визы 50 стран (в 2026 году - 37 стран). Одновременно планируется расширить перечень государств с упрощенным порядком въезда в Узбекистан: с 45 стран в 2026 году до 60 стран в 2030 году.

    Узбекистан намерен увеличить мощности возобновляемых источников энергии с 12,2 тыс. МВт в 2026 году до 35 тысяч МВт в 2030 году.

    Узбекистан стратегия развития Узбекистан - 2030 туризм экспорт виза
    Özbəkistan növbəti 5 il üçün ixrac və turizm inkişafının məqsədlərini açıqlayıb

    Последние новости

    18:18

    Глава "Узбекнефтегаз" обсудил с компаниями из КНР сотрудничество в 2026 году

    Другие страны
    18:10

    Производство клеящих веществ в Азербайджане выросло почти на 28%

    Промышленность
    17:57

    Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене взяла под контроль крупнейшую базу в Хадрамауте

    Другие страны
    17:49

    Премьер Японии приняла приглашение Трампа посетить США весной

    Другие страны
    17:43

    В Азербайджане производство обуви выросло более чем на 2%

    Промышленность
    17:31

    Азербайджан увеличил производство полиэтилена более чем на 13%

    Промышленность
    17:28

    Российские войска нанесли удар по Харькову, пострадали 12 человек

    Другие страны
    17:23

    Азербайджан увеличил производство хлопковой пряжи на 23%

    Промышленность
    17:20

    Советник президента Йемена назвал действия ЮПС самоубийственными

    Другие страны
    Лента новостей