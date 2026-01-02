Поддерживаемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене взяла под контроль крупнейшую базу в Хадрамауте

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 января, 2026
    • 17:57
    Губернатор йеменской провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши сообщил о взятии под контроль правительственными войсками крупнейшей военной базы в провинции.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Он сообщил, что силы коалиции, поддерживаемой Саудовской Аравией, взяли под контроль базу 37-й бригады в Аль-Хашаа. Тем самым правительственные силы отбили базу у йеменских сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС).

    Отметим, что ранее Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая Президентский руководящий совет Йемена, осуществила несколько авиационных ударов по позициям южных сепаратистов из ЮПС в восточной провинции Хадрамаут. В результате ударов погибли 7 человек, еще 20 получили ранения.

