Азербайджан увеличил производство хлопковой пряжи на 23%

В Азербайджане в январе-ноябре 2025 года произведено 19,74 тыс. тонн хлопковой пряжи, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

На 1 декабря прошлого года запасы готовой продукции в стране составили 5,21 тыс. тонн.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 18,45 тыс. тонн хлопковой пряжи, что на 41,5% больше по сравнению с 2023 годом.