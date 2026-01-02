В Азербайджане за сутки задержаны 18 подозреваемых в совершении преступлений
Происшествия
- 02 января, 2026
- 17:11
В Азербайджане за минувшие сутки по подозрению в совершении преступлений задержаны 18 человек.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
1 января также зафиксирован один случай, связанный с наркотиками, и пять случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.
