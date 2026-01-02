Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане за сутки задержаны 18 подозреваемых в совершении преступлений

    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 17:11
    В Азербайджане за сутки задержаны 18 подозреваемых в совершении преступлений

    В Азербайджане за минувшие сутки по подозрению в совершении преступлений задержаны 18 человек.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    1 января также зафиксирован один случай, связанный с наркотиками, и пять случаев незаконного хранения оружия и боеприпасов.

    оружие наркотики МВД преступления
    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb

