    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 02 yanvar, 2026
    • 16:38
    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda yanvarın 1-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmçinin ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 1, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib.

