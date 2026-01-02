Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 16:38
Azərbaycanda yanvarın 1-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 1, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib.
