Азербайджанская и армянская стороны провели осмотр на приграничном участке рудника "Зод"

Азербайджанская и армянская стороны провели осмотр приграничного участка золотоносного рудника "Зод" ("Сотк") в Гегаркуникской области.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на канцелярию вице-премьера Мгера Григоряна.

"Совместные полевые изыскания на приграничном участке рудника "Сотк" были проведены представителями Республики Армения и Республики Азербайджан", - сообщили в канцелярии.

Ранее армянские СМИ сообщили о том, что стороны провели работы по демаркационные работы на данном участке. В канцелярии вице-премьера опровергли данную информацию.