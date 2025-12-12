Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Азербайджанская и армянская стороны провели осмотр на приграничном участке рудника "Зод"

    В регионе
    • 12 декабря, 2025
    • 10:14
    Азербайджанская и армянская стороны провели осмотр на приграничном участке рудника Зод

    Азербайджанская и армянская стороны провели осмотр приграничного участка золотоносного рудника "Зод" ("Сотк") в Гегаркуникской области.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на канцелярию вице-премьера Мгера Григоряна.

    "Совместные полевые изыскания на приграничном участке рудника "Сотк" были проведены представителями Республики Армения и Республики Азербайджан", - сообщили в канцелярии.

    Ранее армянские СМИ сообщили о том, что стороны провели работы по демаркационные работы на данном участке. В канцелярии вице-премьера опровергли данную информацию.

    Азербайджан Армения рудник "Зод" Мгер Григорян
    Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri "Zod" mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblər
    Azerbaijan and Armenia conduct joint review at Zod gold mine border area
    Elvis

    Последние новости

    11:08

    АБР поможет в завершении реконструкции Абшеронской кольцевой линии

    Инфраструктура
    11:00
    Фото

    Официальные лица государства и правительства посетили Аллею почетного захоронения

    Внутренняя политика
    10:56

    Президент и первая леди посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    10:54

    Казахстан предложил создать специализированное водное агентство ООН

    В регионе
    10:54

    ЕБРР одобрил для Азербайджана $100 млн на программу финансирования "зеленой экономики"

    Финансы
    10:49

    Токаев: Мир между Баку и Ереваном откроет новые возможности для региона

    Внешняя политика
    10:35

    Посольство Беларуси поделилось публикацией по случаю Дня памяти Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    10:29

    В результате проливных дождей на севере Газы обрушилось здание, есть погибшие

    Другие страны
    10:29

    Первый этап реконструкции Нижне-Муганского канала обойдется в 75 млн манатов

    Инфраструктура
    Лента новостей