    Region
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:24
    Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri Zod mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblər

    Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri Geqarkunik vilayətindəki "Zod" ("Sotk") qızıl mədəninin sərhədyanı hissəsinə baxış keçiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı Baş nazirin müavini Mqer Qriqoryanın dəftərxanasına istinadən məlumat yayıb.

    "Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasının nümayəndələri "Sotk" mədəninin sərhədyanı hissəsində birgə çöl tədqiqatları aparıblar", - dəftərxanadan bildiriblər.

    Daha əvvəl Ermənistan mediası tərəflərin bu sahədə demarkasiya işləri apardıqları barədə xəbər verib. Qriqoryanın ofisi bu məlumatı təkzib edib.

    Azərbaycan Ermənistan Zod qızıl yatağı
    Азербайджанская и армянская стороны провели осмотр на приграничном участке рудника "Зод"
    Azerbaijan and Armenia conduct joint review at Zod gold mine border area

