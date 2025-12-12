Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Reddit подаст в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей для детей

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 06:27
    Reddit подаст в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей для детей

    Онлайн-платформа Reddit оспорит в суде запрет использования социальных сетей лицами младше 16 лет, введенный правительством Австралии 10 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на исковое заявление компании.

    По его данным, Reddit утверждает, что новый закон обязывает не только подростков, но и взрослых пользователей проходить через "навязчивые и потенциально небезопасные процедуры верификации, а также подавляет свободу общения". "Кроме того, запрет не позволяет детям и подросткам напрямую выражать свои взгляды и создает препятствия для политической коммуникации в Австралии", - указали в компании, отметив, что такое решение по сути "изолирует подростков, лишая их возможности участвовать в общественных мероприятиях и политических дискуссиях".

    В суде Reddit намерена доказать, что было неправильно включать ее в список запрещенных для детей и подростков, поскольку платформа "является форумом для взрослых, а не традиционной социальной сетью". Компания отметила, что в целом поддерживает идею о защите молодежи в интернете, но призывает "к более целенаправленным мерам для обеспечения конфиденциальности".

