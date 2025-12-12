İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Reddit" uşaqlara sosial şəbəkəni qadağan edən Avstraliya hökumətini məhkəməyə verəcək

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 06:58
    Reddit uşaqlara sosial şəbəkəni qadağan edən Avstraliya hökumətini məhkəməyə verəcək

    "Reddit" onlayn platforması Avstraliya hökumətinin 10 dekabrda qəbul etdiyi 16 yaşdan kiçik şəxslərin sosial şəbəkələrdən istifadəsini qadağan edən qərarı məhkəmədə mübahisələndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin iddia ərizəsinə istinadən "Sky News" Australia telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, "Reddit" bildirib ki, yeni qanun təkcə yeniyetmələri deyil, böyükləri də "israrlı və potensial təhlükəli verifikasiya prosedurlarından keçməyə məcbur edir, həmçinin ünsiyyət azadlığını boğur". Şirkət əlavə edib: "Bundan başqa, qadağa uşaqların və yeniyetmələrin öz fikirlərini birbaşa ifadə etməsinə imkan vermir və Avstraliyada siyasi ünsiyyətə maneələr yaradır". Onların sözlərinə görə, bu qərar, əslində, yeniyetmələri təcrid edir, onları ictimai tədbirlərdə və siyasi müzakirələrdə iştirak imkanından məhrum edir.

    Məhkəmədə "Reddit" sübut etməyə çalışacaq ki, onu uşaqlar və yeniyetmələr üçün qadağan olunmuş platformalar siyahısına salmaq düzgün deyil, çünki platforma "böyüklər üçün forumdur, ənənəvi sosial şəbəkə deyil". Şirkət vurğulayıb ki, ümumilikdə internetdə gənclərin qorunması ideyasını dəstəkləyir, lakin "məxfilik təminatı üçün daha hədəfli tədbirlərə" çağırır.

    "Reddit" Məhkəmə Avstraliya
    Reddit подаст в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей для детей

    Son xəbərlər

    06:58

    "Reddit" uşaqlara sosial şəbəkəni qadağan edən Avstraliya hökumətini məhkəməyə verəcək

    Digər ölkələr
    06:39
    Foto

    Daimi nümayəndə: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan vahid geosiyasi və geoiqtisadi regionu formalaşdırır

    Xarici siyasət
    06:25

    ABŞ maliyyə naziri: Çinin süni intellekti "Qızıl günbəz"i keçsə, o mənasını itirəcək

    Digər ölkələr
    06:03

    Tramp ABŞ-nin İrana yeni zərbə endirmə ehtimalını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    05:48

    "Terraform Labs" kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi ABŞ-də 15 il həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    05:23

    Dubayda sürücüsüz taksilərin sınaqlarına başlanılıb

    Digər ölkələr
    04:57

    Tailand Kralı Nümayəndələr Palatasını buraxıb

    Digər ölkələr
    04:29

    "Reuters": Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayır

    Digər ölkələr
    03:58

    Tramp ABŞ-nin təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı Ukraynaya kömək etməyə hazır olduğunu deyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti