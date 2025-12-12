Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО "Золотой купол"

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 08:08
    Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО Золотой купол

    Создание системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол" обойдется США в $1,1 трлн вместо обещанных американским лидером Дональдом Трампом $175 млрд.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

    Военные эксперты в беседе с агентством назвали нереалистичной как цель американской администрации ввести "Золотой купол" в эксплуатацию в 2029 году, так и планы ограничиться тратами в $175 млрд. Сумма в $1,1 трлн, согласно подсчетам Bloomberg, может более чем на 500% превысить заявленные Трампом расходы.

    Агентство указывает, что в своих расчетах исходило только из цен на вооружения и системы обороны, но не учитывало операционные расходы, затраты на исследовательские работы, а также оплату труда персонала. Все это может еще больше увеличить итоговую стоимость "Золотого купола", добавляет Bloomberg, подчеркивая, что даже если эту систему ПРО введут в эксплуатацию, нет гарантий, что она будет на 100% эффективной.

    Золотой купол ПРО создание
    "Bloomberg": "Qızıl günbəz" ABŞ-yə 1,1 trilyon dollara başa gələcək
    Elvis

    Последние новости

    08:32

    Kyodo: Нештатных ситуаций на ядерных объектах Японии после землетрясения не было

    Другие страны
    08:24
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Другие
    08:08

    Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО "Золотой купол"

    Другие страны
    07:41

    В Японии у префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 6,7

    Другие страны
    07:18
    Фото

    Галиб Исрафилов: Центральная Азия и Азербайджан формируют единый геополитический и геоэкономический регион

    Внешняя политика
    06:55

    Трамп вновь заявил о скором начале борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы на суше

    Другие страны
    06:27

    Reddit подаст в суд на власти Австралии из-за запрета соцсетей для детей

    Другие страны
    05:50

    Трамп допустил новый удар США по Ирану

    Другие страны
    05:48

    Минфин США: "Золотой купол" будет лишен смысла, если ИИ КНР сможет обойти его

    Другие страны
    Лента новостей