İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Bloomberg": "Qızıl günbəz" ABŞ-yə 1,1 trilyon dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 08:31
    Bloomberg: Qızıl günbəz ABŞ-yə 1,1 trilyon dollara başa gələcək

    ABŞ-nin "Qızıl günbəz" adlı raketdən müdafiə sisteminin yaradılması Donald Trampın vəd etdiyi 175 milyard dollar əvəzinə, 1,1 trilyon dollara başa gələcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Bloomberg" agentliyinin hesablamaları göstərir.

    Hərbi ekspertlər agentliklə söhbətdə ABŞ administrasiyasının "Qızıl günbəz"i 2029-cu ildə istismara vermək hədəfini, həmçinin xərcləri 175 milyard dollarla məhdudlaşdırmaq planlarını qeyri-realist adlandırıblar. "Bloomberg"in hesablamalarına görə, 1,1 trilyon dollarlıq məbləğ Trampın açıqladığı xərcləri 500%-dən çox üstələyə bilər.

    Agentlik vurğulayıb ki, hesablamalarda yalnız silahlanma və müdafiə sistemlərinin qiymətləri nəzərə alınıb, lakin əməliyyat xərcləri, tədqiqat işlərinə çəkilən vəsait, həmçinin personalın əməkhaqqı daxil edilməyib. "Bloomberg" əlavə edib ki, bütün bunlar "Qızıl günbəz"in yekun dəyərini daha da artıra bilər. Hətta bu PRO sistemi istismara verilsə belə, onun 100% effektiv olacağına zəmanət yoxdur.

    Qızıl günbəz ABŞ maliyyə
    Bloomberg оценило в $1,1 трлн расходы на создание системы ПРО "Золотой купол"
    Bloomberg: Golden Dome missile defense may cost US $1.1 trillion

    Son xəbərlər

    09:07

    Azərbaycan Basketbol Liqasının IX turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.12.2025)

    Maliyyə
    08:59

    "Reuters": ABŞ Venesuela nefti daşıyan əlavə tankerləri ələ keçirə bilər

    Digər ölkələr
    08:50

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.12.2025)

    Maliyyə
    08:44

    "Kyodo": Zəlzələdən sonra Yaponiyanın nüvə obyektlərində heç bir fövqəladə vəziyyət baş verməyib

    Digər ölkələr
    08:31

    "Bloomberg": "Qızıl günbəz" ABŞ-yə 1,1 trilyon dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    08:16
    Foto

    Bakıda bir çox istiqamətlərdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

    Digər
    07:46

    Yaponiyanın Aomori prefekturası yaxınlığında 6,7 ​​bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:33

    Tramp narkotik qaçaqmalçılığına qarşı quru əməliyyatının tezliklə başlanacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti