Трамп вновь заявил о скором начале борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы на суше

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Вашингтон скоро начнет бороться с наркотрафиком из Венесуэлы на суше.

Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Контрабанда наркотиков по морю сократилась на 92%, причем никто не может понять, кто составляет еще 8%. Я понятия не имею. Положение всех причастных к этому сейчас неважное, и мы довольно скоро начнем делать это также на суше", - отметил американский лидер.