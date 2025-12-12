Трамп вновь заявил о скором начале борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы на суше

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 12 декабря, 2025
    • 06:55
    Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Вашингтон скоро начнет бороться с наркотрафиком из Венесуэлы на суше.

    Как передает Report, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Контрабанда наркотиков по морю сократилась на 92%, причем никто не может понять, кто составляет еще 8%. Я понятия не имею. Положение всех причастных к этому сейчас неважное, и мы довольно скоро начнем делать это также на суше", - отметил американский лидер.

