    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Другие
    • 12 декабря, 2025
    • 08:24
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    2. Проспект Бабека, в направлении центра;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    11. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра.

    Bakıda bir çox istiqamətlərdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir
    08:24
    

