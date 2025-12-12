Азербайджан обсудил с AMD возможности сотрудничества в сфере ИИ

Азербайджан и американская компания Advanced Micro Devices (AMD) обсудили возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в своем аккаунте в соцсети X.

Обсуждения проходили в рамках визита министра в США на встрече с главным вице-президентом AMD Дэвидом Вангом.

Стороны обсудили перспективы расширения возможностей Азербайджана в области искусственного интеллекта и превращения страны в региональный цифровой центр. Также состоялся обмен мнениями о центрах ИИ совместно с AMD, исследовательских и образовательных инициативах, а также о возможностях долгосрочного стратегического сотрудничества и совместных инвестиций.