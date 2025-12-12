Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə birlikdə süni intellekt sahəsində imkanlarını genişləndirmək istəyir
İKT
- 12 dekabr, 2025
- 16:54
Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) "Advanced Micro Devices" (AMD) şirkəti arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
Müzakirələr nazirin ABŞ-yə səfəri çərçivəsində AMD-nin baş vitse-prezidenti Devid Vanq ilə görüşdə aparılıb.
Tərəflər Azərbaycanın süni intellekt sahəsində imkanlarının genişləndirilməsi və regional rəqəmsal mərkəzə çevrilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin AMD ilə birgə süni intellekt mərkəzləri, tədqiqat və təhsil təşəbbüsləri, eləcə də uzunmüddətli strateji əməkdaşlıq və birgə investisiya imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
17:46
Heydər Əliyevin dövlətçilik prinsipləri müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşmasına da ciddi töhfə verib - RƏYDaxili siyasət
17:44
Video
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri FIFA referilərinin səhv qərar qəbul etdiklərini təsdiqləyibFutbol
17:40
Foto
ETSN-in kollektivi Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
17:37
Minskdə Heydər Əliyevin xatirəsi anılıbDigər ölkələr
17:28
"Çelsi"nin baş məşqçisi Premyer Liqada ötən ayın ən yaxşısı seçilibFutbol
17:27
Ərdoğan: Pakistan və Əfqanıstan arasında barışığa töhfə verməyə hazırıqRegion
17:26
Foto
ƏSF kollektivi Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanı ziyarət edibMaliyyə
17:25
Həftəsonu Azərbaycanda güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
17:22
Foto