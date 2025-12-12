В Анкаре почтили память Гейдара Алиева

В Анкаре в конгресс-центре Шуша при посольстве Азербайджана в Турции состоялось памятное мероприятие ко Дню памяти Гейдара Алиева.

Как сообщает турецкое бюро Report, церемония была организована при поддержке посольства и Фонда турецко-азербайджанской дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) и началась с показа документального фильма, посвященного Гейдару Алиеву.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Турции, депутаты из Азербайджана и Турции, сотрудники посольства, представители государственных структур, а также учащиеся различных учебных заведений Анкары, в том числе лицея имени Гейдара Алиева.

Выступавшие подчеркнули исключительную роль Гейдара Алиева как архитектора современного азербайджанского государства, отметив его вклад как одного из самых значимых лидеров в истории тюркского мира.

Кроме того, памятные церемонии были проведены в средней школе имени Гейдара Алиева в Анкаре, а также у памятника общенациональному лидеру в одноименном парке, расположенном рядом с учебным заведением.