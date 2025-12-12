Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 08:51
    Reuters: США могут захватить дополнительные танкеры с венесуэльской нефтью

    США рассматривают возможность в ближайшие несколько недель захватить дополнительные танкеры, занимающиеся перевозкой венесуэльской нефти.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их данным, Вашингтон с целью усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро "готовится захватить дополнительные танкеры". Источники агентства отмечают, что американские власти уже "составили список из нескольких танкеров", которые могут быть задержаны "в ближайшие несколько недель".

    Напомним, что 10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

    Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

    В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

    США Венесуэла танкер нефть
