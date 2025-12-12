Галиб Исрафилов: Центральная Азия и Азербайджан формируют единый геополитический и геоэкономический регион

Партнерство Азербайджана с странами Центральной Азии укрепляется на основе общей истории, братских связей и региональной взаимосвязанности

Как сообщает Report, об этом заявил Постоянный представитель Азербайджана при Отделении ООН в Женеве Галиб Исрафилов 11 декабря на панельной сессии, посвящённой итогам 7-го Консультативного совещания глав государств Центральной Азии, организованного Постоянным представительством Киргизской Республики при ООН в Женеве.

Отмечается, что Центральная Азия и Азербайджан формируют единый геополитический и геоэкономический регион, значимость которого в мире продолжает расти.

Подчёркивается, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан начал масштабные работы по возрождению освобождённых территорий, и в этом направлении высоко оценивается поддержка стран Центральной Азии.

"Сегодня Азербайджан и страны Центральной Азии играют важную роль моста и связующего звена между Востоком и Западом, Севером и Югом. Срединный транспортный коридор является стратегическим приоритетом. За последние три года объём грузоперевозок через Азербайджан увеличился на 90%. С завершением транспортного коридора Зангезур региональная взаимосвязанность укрепится ещё сильнее", - подчеркнул Галиб Исрафилов.