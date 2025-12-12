Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2025)

    Финансы
    • 12 декабря, 2025
    • 08:56
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    0,43

    -12,93

    WTI (долл/барр)

    0,44

    -13,68

    Золото (долл/унция)

    -13,80

    1 658,20

    Индексы

    Dow-Jones

    48 704,01

    646,26

    6 159,79

    S&P 500

    6 901,00

    14,32

    1 019,37

    Nasdaq

    23 593,86

    -60,30

    4 283,07

    Nikkei

    50 148,82

    -453,98

    10 254,28

    Dax

    24 294,61

    164,47

    4 385,47

    FTSE 100

    9 703,16

    47,63

    1 530,14

    CAC 40 INDEX

    8 085,76

    63,07

    705,02

    Shanghai Composite

    3 873,32

    -27,18

    521,56

    Bist 100

    11 233,66

    39,78

    1 403,10

    RTS

    1 091,47

    -8,75

    198,25

    Валюта

    USD/EUR

    1,1735

    0,0000

    0,1381

    USD/GBP

    1,3393

    0,0000

    0,0877

    JPY/USD

    155,7100

    0,1200

    -1,4900

    RUB/USD

    93,6766

    0,0400

    -19,8434

    TRY/USD

    42,6746

    0,0700

    7,3146

    CNY/USD

    7,0557

    0,0000

    -0,2443
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.12.2025)
