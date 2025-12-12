Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.12.2025)
Maliyyə
- 12 dekabr, 2025
- 08:50
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
61,71
|
0,43
|
-12,93
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
58,04
|
0,44
|
-13,68
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 299,20
|
-13,80
|
1 658,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
48 704,01
|
646,26
|
6 159,79
|
S&P 500
|
6 901,00
|
14,32
|
1 019,37
|
Nasdaq
|
23 593,86
|
-60,30
|
4 283,07
|
Nikkei
|
50 148,82
|
-453,98
|
10 254,28
|
Dax
|
24 294,61
|
164,47
|
4 385,47
|
FTSE 100
|
9 703,16
|
47,63
|
1 530,14
|
CAC 40 INDEX
|
8 085,76
|
63,07
|
705,02
|
Shanghai Composite
|
3 873,32
|
-27,18
|
521,56
|
Bist 100
|
11 233,66
|
39,78
|
1 403,10
|
RTS
|
1 091,47
|
-8,75
|
198,25
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1735
|
0,0000
|
0,1381
|
USD/GBP
|
1,3393
|
0,0000
|
0,0877
|
JPY/USD
|
155,7100
|
0,1200
|
-1,4900
|
RUB/USD
|
93,6766
|
0,0400
|
-19,8434
|
TRY/USD
|
42,6746
|
0,0700
|
7,3146
|
CNY/USD
|
7,0557
|
0,0000
|
-0,2443
