    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.12.2025)

    Maliyyə
    • 12 dekabr, 2025
    • 08:50
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.12.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    61,71

    0,43

    -12,93

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,04

    0,44

    -13,68

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 299,20

    -13,80

    1 658,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    48 704,01

    646,26

    6 159,79

    S&P 500

    6 901,00

    14,32

    1 019,37

    Nasdaq

    23 593,86

    -60,30

    4 283,07

    Nikkei

    50 148,82

    -453,98

    10 254,28

    Dax

    24 294,61

    164,47

    4 385,47

    FTSE 100

    9 703,16

    47,63

    1 530,14

    CAC 40 INDEX

    8 085,76

    63,07

    705,02

    Shanghai Composite

    3 873,32

    -27,18

    521,56

    Bist 100

    11 233,66

    39,78

    1 403,10

    RTS

    1 091,47

    -8,75

    198,25

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1735

    0,0000

    0,1381

    USD/GBP

    1,3393

    0,0000

    0,0877

    JPY/USD

    155,7100

    0,1200

    -1,4900

    RUB/USD

    93,6766

    0,0400

    -19,8434

    TRY/USD

    42,6746

    0,0700

    7,3146

    CNY/USD

    7,0557

    0,0000

    -0,2443
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.12.2025)

