Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году

    Финансы
    • 06 декабря, 2025
    • 09:48
    S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году

    Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2025-2028гг.

    Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

    Согласно прогнозам, в 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорится до 5,7% с 2,2% в 2024 году. Однако, в 2026 году инфляция замедлится до 4,7%, в 2027 году - 4,4%, в 2028 году - 4%.

    Отметим, что по прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в 2025 году составит 5,4%, в 2026 году - 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), инфляция (годовая - ред.) в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

    В январе-октябре 2025 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,7%.
    S&P Азербайджан инфляция прогноз
    S&P expects inflation in Azerbaijan to slow to 4% by 2029
    Elvis

    Последние новости

    10:33
    Фото

    В Баку впервые проходит Молодежный диалог D-8

    Внешняя политика
    10:29

    Всемирный банк объявил о расширении партнерства с Gavi

    Финансы
    10:16

    Власти Сан-Диего выплатят $30 млн семье подростка, застреленного полицейскими

    Другие страны
    10:07

    S&P оценил чистую международную инвестиционную позицию Азербайджана до 2029 года

    Финансы
    09:59

    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $67

    Энергетика
    09:48

    S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году

    Финансы
    09:46

    Дорожная полиция призвала водителей не садиться за руль в усталом и сонном состоянии

    Происшествия
    09:33

    Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" встретится с "Зиря" на выезде

    Футбол
    09:29

    S&P: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025г составит 3,9% ВВП

    Финансы
    Лента новостей