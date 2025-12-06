S&P прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане до 4% к 2029 году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в Азербайджане в 2025-2028гг.

Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Согласно прогнозам, в 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорится до 5,7% с 2,2% в 2024 году. Однако, в 2026 году инфляция замедлится до 4,7%, в 2027 году - 4,4%, в 2028 году - 4%.

Отметим, что по прогнозам Минэкономики, среднегодовая инфляция в стране в 2025 году составит 5,4%, в 2026 году - 4,8%, а в 2027 году - 4,5%. Согласно последним прогнозам Центрального банка Азербайджана (октябрь 2025 года), инфляция (годовая - ред.) в текущем году будет в пределах 6%, а в 2026 году - около 5,7%.

В январе-октябре 2025 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,7%.