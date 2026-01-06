Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2025 году за экологические правонарушения применены штрафы на 3,8 млн манатов

    Экология
    • 06 января, 2026
    • 13:24
    В 2025 году за экологические правонарушения применены штрафы на 3,8 млн манатов

    В 2025 году за экологические правонарушения были применены штрафы на сумму 3 млн 812,70 тыс. манатов.

    Об этом в ответ на запрос Report заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

    По ее словам, Государственная служба экологической безопасности в течение года составила 2 754 протокола: "1044 дела были направлены в правоохранительные органы".

