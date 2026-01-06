İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ötən il ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon manatdan çox cərimə tətbiq edilib

    Ekologiya
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:08
    2025-ci il ərzində ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon 812,70 min manat məbləğində cərimə tətbiq edilib.

    Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib.

    O bildirib ki, Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən il ərzində 2754 protokol tərtib olunub.

    "1044 iş hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib", - deyə o əlavə edib.

