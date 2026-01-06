Ötən il ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon manatdan çox cərimə tətbiq edilib
Ekologiya
- 06 yanvar, 2026
- 13:08
2025-ci il ərzində ekoloji hüquqpozmalarla bağlı 3 milyon 812,70 min manat məbləğində cərimə tətbiq edilib.
Bunu "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib.
O bildirib ki, Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən il ərzində 2754 protokol tərtib olunub.
"1044 iş hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib", - deyə o əlavə edib.
