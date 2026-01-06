Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL не допустил постороннего на борт самолета

    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 12:43
    Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL не допустил постороннего на борт самолета

    Инцидент с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) на рейсе Прага–Баку был предотвращен благодаря действиям экипажа.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, инцидент произошел 5 января в Международном аэропорту Праги перед вылетом самолета в Баку.

    Согласно информации авиакомпании, постороннее лицо, нарушив правила авиационной безопасности, попыталось проникнуть на борт воздушного судна до завершения установленных процедур контроля.

    "В целях обеспечения безопасности полета и пассажиров экипаж самолета своевременно пресек попытку незаконного проникновения на борт. До прибытия сотрудников службы безопасности аэропорта и правоохранительных органов члены экипажа удерживали ситуацию под контролем", - отметили в авиакомпании.

    В AZAL также добавили, что в настоящее время по факту инцидента проводится разбирательство с участием соответствующих служб аэропорта и уполномоченных структур.

    Ранее сообщалось, что 5 января в аэропорту Праги один из пассажиров, не пройдя досмотр, самовольно вышел из зала ожидания на трап и направился в сторону самолета, пытаясь попасть на борт раньше других пассажиров. Злоумышленник был задержан.

    AZAL "Азербайджанские авиалинии" Прага
    AZAL: Praqa–Bakı reysi üzrə baş vermiş insidentin qarşısını aviaşirkətin ekipajı alıb

