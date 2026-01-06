Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL не допустил постороннего на борт самолета

Инцидент с самолетом "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) на рейсе Прага–Баку был предотвращен благодаря действиям экипажа.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, инцидент произошел 5 января в Международном аэропорту Праги перед вылетом самолета в Баку.

Согласно информации авиакомпании, постороннее лицо, нарушив правила авиационной безопасности, попыталось проникнуть на борт воздушного судна до завершения установленных процедур контроля.

"В целях обеспечения безопасности полета и пассажиров экипаж самолета своевременно пресек попытку незаконного проникновения на борт. До прибытия сотрудников службы безопасности аэропорта и правоохранительных органов члены экипажа удерживали ситуацию под контролем", - отметили в авиакомпании.

В AZAL также добавили, что в настоящее время по факту инцидента проводится разбирательство с участием соответствующих служб аэропорта и уполномоченных структур.

Ранее сообщалось, что 5 января в аэропорту Праги один из пассажиров, не пройдя досмотр, самовольно вышел из зала ожидания на трап и направился в сторону самолета, пытаясь попасть на борт раньше других пассажиров. Злоумышленник был задержан.