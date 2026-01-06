İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    AZAL: Praqa–Bakı reysi üzrə baş vermiş insidentin qarşısını aviaşirkətin ekipajı alıb

    İnfrastruktur
    • 06 yanvar, 2026
    • 12:16
    AZAL: Praqa–Bakı reysi üzrə baş vermiş insidentin qarşısını aviaşirkətin ekipajı alıb

    Yanvarın 5-də Praqa beynəlxalq hava limanında "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) Bakıya uçuş həyata keçirən təyyarəsi ilə bağlı insidentin qarşısını aviaşirkətin ekipajı alıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq AZAL-dan bildirilib.

    Məlumata görə, Praqa–Bakı marşrutu üzrə uçuşdan əvvəl təhlükəsizlik nəzarəti qaydalarını pozaraq hava gəmisinə daxil olmağa cəhd göstərən kənar şəxslə bağlı insident qeydə alınıb. Uçuşun və sərnişinlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə həmin şəxsin təyyarəyə girişinin qarşısı vaxtında alınıb. Hava limanının təhlükəsizlik xidmətləri və hüquq-mühafizə orqanları hadisə yerinə gələnədək həmin şəxsin hərəkətlərini təyyarənin ekipajı dayandırıb.

    Hazırda insidentlə bağlı hava limanının müvafiq xidmətləri və səlahiyyətli qurumlarla birgə araşdırma aparılır.

    Xatırladaq ki, yanvarın 5-də Praqa aeroportunda Praqa-Bakı reysinin gözləmə zalından bir şəxs yoxlamadan keçməyərək qanunsuz olaraq trapa daxil olub və təyyarə istiqamətində gedib. O, digər sərnişinlərdən qabaq təyyarəyə daxil olmaq istəyirmiş. Həmin şəxsin saxlanıldığı qeyd edilmişdi.

    Azərbaycan Hava Yolları Praqa
    Инцидент в аэропорту Праги: экипаж AZAL не допустил постороннего на борт самолета

    Son xəbərlər

    12:56

    Sabahın havası açıqlanıb

    Ekologiya
    12:50

    Xırdalanda hündürlükdən yıxılan 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    12:45

    Hacı Bayram Vəli Universitetinin dekanı: Türk dövlətlərinin yerləşdiyi bölgə bütün qlobal güclərin mərkəz nöqtəsidir

    Xarici siyasət
    12:43

    Rusiyada 4,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    12:39

    Braziliyalı futbolçu "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    12:37

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 1200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:31

    Azərbaycanda 4 bağlanmış bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:25

    Xırdalanda sintetik maddə ilə rənglənən toyuqların satışının qarşısı alınıb

    Sağlamlıq
    12:17

    Azərbaycanda ötən il 74 stomatoloqun qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti