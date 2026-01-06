Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане выявлена незаконная деятельность 74 стоматологов

    Здоровье
    • 06 января, 2026
    • 12:53
    В Азербайджане выявлена незаконная деятельность 74 стоматологов

    В Азербайджане за прошлый год выявлена незаконная деятельность 74 стоматологов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы Минздрава.

    Отмечается, что за указанный период у 33 из них выявлены нарушения лицензионных требований, у 16 - осуществление деятельности без лицензии, у 8 - работа вне рамок лицензии, у 9 - занятия частной медицинской практикой без сертификата, у двух - деятельность без лицензии и без сертификата, у пятерых – осуществление частной медицинской практики без сертификата и вне рамок лицензии.

    В одном случае в ходе проверки проверяющему не были предоставлены необходимые документы, созданы препятствия для осмотра объектов, используемых для предпринимательской деятельности.

    Azərbaycanda ötən il 74 stomatoloqun qanunsuz fəaliyyəti aşkarlanıb

