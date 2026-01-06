Пять человек погибли во Франции из-за снегопада и гололеда

Во Франции из-за снегопада и гололеда погибли по меньшей мере пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Из них в регионе Ланда погибли три человека в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), связанных с гололедом, произошедших сегодня утром.

А вчера в регионе Иль-де-Франс погибли два человека: первый в в департаменте Сена-и-Марна, второй - после того, как его автомобиль упал в реку Марна в департаменте Валь-де-Марна.

По данным парижской пожарной службы, сегодня утром было зафиксировано 240 случаев выездов по вызовам, связанным с падениями на снегу и льду.

Из-за снега и гололеда в 26 департаментах сохраняется оранжевый уровень опасности. Только в департаменте Шарант-Маритим выпало до 35 сантиметров снега.

Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15% из-за погодных условий.