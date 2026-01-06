Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пять человек погибли во Франции из-за снегопада и гололеда

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 13:03
    Пять человек погибли во Франции из-за снегопада и гололеда

    Во Франции из-за снегопада и гололеда погибли по меньшей мере пять человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Из них в регионе Ланда погибли три человека в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), связанных с гололедом, произошедших сегодня утром.

    А вчера в регионе Иль-де-Франс погибли два человека: первый в в департаменте Сена-и-Марна, второй - после того, как его автомобиль упал в реку Марна в департаменте Валь-де-Марна.

    По данным парижской пожарной службы, сегодня утром было зафиксировано 240 случаев выездов по вызовам, связанным с падениями на снегу и льду.

    Из-за снега и гололеда в 26 департаментах сохраняется оранжевый уровень опасности. Только в департаменте Шарант-Маритим выпало до 35 сантиметров снега.

    Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15% из-за погодных условий.

