    Пробки в Париже из-за снегопада растянулись на рекордные 900 км

    • 05 января, 2026
    • 22:13
    Пробки в Париже из-за снегопада растянулись на рекордные 900 км

    Сильный снегопад в понедельник вызвал серьезные перебои в работе транспорта в Париже и пригородах.

    Как передает Report со ссылкой на La Liberte, к вечеру дорожные пробки из-за снегопада и выезда отпускников во французской столице достигли рекордной длины в 900 км.

    Отмечается, что днем ​​в Париже было приостановлено автобусное сообщение, авиакомпании страны сократили количество рейсов.

    "Авиакомпании должны сократить количество рейсов на 15% в понедельник в аэропортах Париж-Шарль-де-Голль и Париж-Орли. Эти меры необходимы для проведения работ по уборке снега со взлетно-посадочных полос и обработке самолетов для избежания обледенения", - подчеркнул министр транспорта Франции Филипп Табаро на пресс-конференции.

    Отметим, что 5 января на западе Франции выпал сильный снег, который затем достиг парижского региона, вызвав значительные перебои в движении транспорта, особенно в Нормандии, а также в парижском регионе.

