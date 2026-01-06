İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Fransada əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən beş nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 06 yanvar, 2026
    • 13:25
    Fransada qar yağması və yolların buz bağlaması səbəbindən azı beş nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu gün Land bölgəsində yolların buz bağlaması səbəbindən baş verən avtoqəzada üç nəfər həlak olub.

    Ötən gün isə İl-de-Frans bölgəsində iki nəfər ölüb. Onlardan biri Val-de-Marna departamentində avtomobilinin Marna çayına düşməsindən sonra həlak olub.

    Qar və yolların buz bağlaması səbəbindən 26 departamentdə "narıncı təhlükə" səviyyəsi qalmaqdadır. Təkcə Şarant-Maritim departamentində 35 santimetrə qədər qar yağıb.

    Fransa Mülki Aviasiya İdarəsi hava şəraiti səbəbindən aviaşirkətlərdən Parisdən uçuşların sayını 15 % azaltmağı xahiş edib.

    Fransa qar Yolların Buz Bağlaması Mülki Aviasiya İdarəsi
    Пять человек погибли во Франции из-за снегопада и гололеда
    5 die in France due to snow, ice

