"Liverpul" Almaniya klubuna satdığı müdafiəçini geri qaytarmağı planlaşdırır
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 12:04
İngiltərənin "Liverpul" klubu "Bayer 04"ün (Almaniya) müdafiəçisi Carell Kuansanı 2027-ci ildə yenidən heyətinə qatmağı planlaşdırır.
"Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, İngiltərə təmsilçisi 23 yaşlı futbolçunun satış müqaviləsinə daxil edilmiş gerialma bəndindən yararlanmaq niyyətindədir.
Tərəflər arasında şifahi razılıq əldə olunsa da, transferin 2027-ci ildə reallaşacağı gözlənilir. "Liverpul" ötən yay ingiltərəli müdafiəçini Leverkuzen təmsilçisinə 35 milyon avroya satıb.
Qeyd edək ki, C.Kuansa cari mövsüm bütün turnirlərdə 28 oyuna çıxıb və 2 qolla yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı futbolçunu 40 milyon avro qiymətləndirir.
